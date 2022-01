Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha chiamato oggi il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Draghi, da quanto si apprende, si è detto preoccupato della situazione del calcio alle prese con l’aumento dei contagi per il Covid. Nel colloquio Gravina ha spiegato quanto stava avvenendo, confermando la momentanea sospensione e rinvio di gare di Serie B e C, e della volontà della Serie A di andare avanti anche per le difficoltà legate al calendario.

Lo stesso Paolo Dal Pino oggi in Assemblea ha riferito ai club di Serie A del colloquio tra Gravina e Draghi con la Lega che ha poi confermato la volontà di proseguire le gare come da programma anche in virtù del nuovo protocollo approvato.