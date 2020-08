Sono sette i ragazzi salentini risultati positivi al Coronavirus al rientro della loro vacanza in Grecia. Ai primi cinque se ne sono aggiunti altri due nelle ultime ore. Sono tutti in isolamento insieme ai loro familiari. Questi altri due ragazzi contagiati sono di Cutrufiano. Fanno parte tutti della stessa comitiva. Si ahggiungono ai 6 ragazzi baresi di Giovinazzo positivi dopo il viaggio in Grecia.

In dieci erano partiti alla volta di Corfù dove sono rimasti per nove giorni. Sono rientrati la notte del 7 agosto, prima il viaggio in nave sino ad Ancona, poi quello in treno per raggiungere Lecce. Vivono in diversi comuni salentini tra Muro Lecce e Cutrufiano. Hanno tutti tra 18 e 19 anni. Avevano organizzato la vacanza in Grecia per festeggiare la maturità, un viaggio tanto atteso. Ma al ritorno la brutta sorpresa.

Il primo ad aver scoperto il virus è stato un ragazzo di 18 anni di Muro Leccese al quale il padre aveva prenotato il test al suo ritorno. Una precauzione del genitore che aveva contatto un laboratorio privato di Squinzano per far eseguire l’esame al ragazzo immediatamente dopo il suo ritorno. Il 18enne ha effettuato il test la mattina del 8 agosto, ma il padre lo aveva già messo in quarantena. Una volta risultato positivo la Asl di Lecce ha contattato tutti gli altri compagni di viaggio, e su 10 ben sette hanno contratto il virus.

I ragazzi stanno bene e non avevano particolari sintomi. Ora si trovano in isolamento, e con loro anche i genitori che resteranno in casa almeno sino al 18 agosto quando dovranno rifare il tampone. “Stiamo bene – spiega Luigi, il primo ragazzo che ha scoperto di essere stato contagiato – siamo però mortificati. Mio padre è stato prudente ed aveva prenotato il test ancora prima che io tornassi, non ha aspettato altro tempo. Faccio appello a tutti coloro che rientrano dall’estero affinchè si sottopongano al tampone e possano evitare in tempo di essere fonte di contagio”.