“Con tutto il rispetto per la virologa Capua, usare teatri e cinema per somministrare vaccini anti Covid, è una grande assurdità”. E’ quanto scrive in una nota il direttore artistico dell’OffOff Theatre di Roma, Silvano Spada, in merito alla proposta della virologa Ilaria Capua di utilizzare cinema e teatri per le vaccinazioni. “Non perché i teatri e i cinema siano sacri come le chiese e perché, al bisogno, tutti non si debba dare civilmente il nostro contributo – spiega ancora – ma perché, con più praticità, si dovrebbe pensare in primis a caserme, conventi, seminari, uffici e altre strutture al momento inutilizzate”.

