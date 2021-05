Da sabato prossimo, il 15 maggio, sarà superata la mini quarantena per le persone provenienti dai Paesi europei. Lo stesso varrà anche per chi arriva da Gra Bretagna e Israele. È quanto è emerso al termine del tavolo organizzativo di questa mattina fra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e della salute Roberto Speranza sulle riaperture ai turisti stranieri in vista del periodo estivo.

In più verranno potenziati i voli Covid free proveienti dagli Stati Uniti entro la metà di giugno: l’obiettivo è quello di riaprire eliminando la quarantena anche per i turisti provenienti dagli Usa, applicando sempre lo stesso criterio (tampone, vaccino o Covid), per gli altri Paesi della Ue.

E l’obiettivo del governo sarebbe quello di riaprire a tutti i Paesi stranieri che hanno raggiunto un livello alto di vaccinazione. E Sempre in tema di riaperture, il presidente della conferenza delle Regioni Fedriga torna a chiedere di rivedere i parametri di rischio: “Insistere con l’Rt rischia di essere distorsivo”. E insiste sulla necessità di trovare un “compromesso” sul coprifuoco alle 23. Il governatore della Campania De Luca annuncia: “Capri è immunizzata, tra due settimane anche Ischia”.