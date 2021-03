“Noi sindaci siamo pronti a mettere a disposizione delle strutture per gli hub vaccinali in ogni città. Se dovesse servire un hub più grande, molti li stiamo già attrezzando, abbiamo gli stadi”. Lo ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.”Il problema – ha aggiunto – sono le dosi di vaccino e l’organizzazione. Io sono per una turnazione: aumentando i medici potremmo andare avanti con le somministrazioni anche di notte. Nel 1973 tutti i baresi furono vaccinati in una settimana”. Il riferimento del sindaco è all’epidemia di colera che quell’anno colpì alcune regioni italiane tra le quali la Puglia.

A proposito della situazione delle scuole, il sindaco Decaro ha detto: “Siamo per riapertura. Sin dal primo decreto Draghi ritenevo sbagliato chiudere le scuole e dare la possibilità di uscire la sera”.