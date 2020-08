​“Noi sindaci siamo in prima linea, dobbiamo programmare l’apertura di un anno scolastico difficile, però si può fare, si può coniugare sicurezza sanitaria, responsabilità e voglia di vivere e di rinascere e Napoli sta cerando di farlo. Con la scuola noi ci stiamo preparando al 14 settembre, siamo sistemando le scuole, certo il Governo nazionale e regionale non è che… mentre a Roma di parla noi dobbiamo preparare l’opzione A che è il ritorno a scuola sperando che la situazione non peggiori. Io non vedo ripartenza senza il ritorno a scuola, il paese senza riprendere la vita della comunità scolastica non ce la può fare. A proposito della scuola si è parlato tanto e si è fatto un po’ di ritardo, c’è bisogno di aumentare il personale per far fronte ad eventuali doppi turni, noi a Napoli abbiamo cercato di individuare nuovi spazi e sono contrario ad ipotizzare già da adesso la didattica a distanza, quella deve essere solo emergenziale per il resto proviamo a riprende con tutte le misure di sicurezza necessarie”. Il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, lo sottolinea in un’intervista a Rtl 102.5.

