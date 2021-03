“Oltre che aspettare la distribuzione dei vaccini ci muoviamo in queste due direzioni: acquistare qualche milione di vaccini sul piano mondiale e lavorare per una ristrutturazione di aziende campane per produrre qui i vaccini”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook.

“Ci sono aziende – ha spiegato il governatore – che producono farmaci e possono attrezzarsi con l’aiuto della Regione, un aiuto finanziario rilevante, per avere le tecnologie necessarie. È un’operazione che richiedera’ non meno in quattro mesi dal momento in cui dovessimo stipulare un accordo”.

Covid, De Luca: “Si sta lavorando per produrre i vaccini in Campania”



L’obiettivo è di investire “alcune decine di milioni – ha annunciato – per una riconversione industriale di aziende che possano produrre il vaccino in Campania, che dovra’ essere sempre autorizzato e certificato dalle autorita’ sanitarie”.