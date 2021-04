Daniele De Rossi è stato dimesso dall’ospedale Spallanzani, dopo il ricovero per Covid della scorsa settimana. Le condizioni dell’ex capitano della Roma sono migliorate e potrà continuare le cure a casa.

Ancora positivo al tampone, ma senza febbre e con la tosse attenuata, De Rossi – che si è contagiato nel focolaio nato durante il suo primo ritiro da collaboratore del ct azzurro Mancini – era stato ricoverato venerdì scorso (8 aprile) per una polmonite interstiziale bilaterale, presa in fase iniziale.

Coronavirus, l’audio di De Rossi dallo Spallanzani: “Ho la polmonite, ho avuto un mancamento”



In attesa che il tampone si negativizzi, Daniele dovrà continuare le terapie in isolamento domiciliare, lontano dalla moglie Sarah Felberbaum – che in questi giorni ha continuato a pubblicare tenere dediche social al marito, pubblicando foto di viaggi e di momenti famigliari privati – e dai tre figli che abitano con la coppia. La decisione è stata presa in mattinata, dopo gli ultimi controlli, con l’ex calciatore che ha potuto così lasciare lo Spallanzani.

Qualche ora d’ansia, per amici e familiari, anche se De Rossi ha da subito risposto a messaggi e telefonate, rassicurando sulle sue condizioni, da subito sotto controllo, cosciente però che restare a casa in quella fase avrebbe potuto far precipitare la situazione. Il virus ha colpito Daniele in nazionale, in occasione della gara di qualificazione ai Mondiali con la Lituania.

Tante le dimostrazioni di affetto, sia pubbliche, sia private. Tra quest’ultime quella di Francesco Totti, anche lui colpito pesantemente da una polmonite da Covid lo scorso novembre.