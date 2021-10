Matteo Bassetti, direttore del reparto malattie infettive e tropicali del Policlinico San Martino di Genova, intervistato dal direttore del Secolo XIX Luca Ubaldeschi in occasione del Festival di Salute, ha toccato i temi più caldi del momento: la lenta uscita dall’emergenza, le vaccinazioni non da tutti accettate ma sicuramente a buon punto nel nostro Paese e anche le ultime scoperte fra cui la cosiddetta “pillola Merck”, l’antivirale molnupiravir di Merck & Co, candidato ad essere il primo farmaco da prendere per bocca contro il Covid-19

Festival di Salute. Covid, dall’emergenza alla convivenza: l’intervista a Bassetti