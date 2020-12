Il Cannabicromene (o CBD) – uno deipiù comuni nella pianta dellas sativa – potrebbe aiutare pazienti covid gravi a combattere il, arrivando addirittura ad evitare il ricorso alla ventilazione assistita. Le prime importanti evidenze arrivano da un lavoro del prestigioso Medical College of Georgia appena pubblicato sulla rivista scientifica Cannabis and Cannabinoid Research. La somministrazione di CBD attenua il vero killer subdolo del virus: la tempesta citochinica autoprodotta dal nostro sistema immunitario. Dimostrata anche una netta inversione dei sintomi clinici della malattia e del processo di danneggiamento dei polmoni.

Una speranza per le terapie

Serve ancora molto lavoro, come avvertono gli stessi autori, inclusi veri e propri trial clinici per determinare esatti dosaggi e tempi di somministrazione. Ma una cosa è certa, la lotta senza posa al nuovo coronavirus potrebbe avere un nuovo alleato: il CBD puro. La molecola si rivelerebbe cruciale specie per i pazienti più gravi con una particolare insufficienza respiratoria: la cosiddetta Sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS). Si tratta di un’infezione acuta e rapidissima dei polmoni, che culmina con una infiammazione diffusa, difficoltà a respirare e conseguente inabilità a sostenere livelli normali di ossigenazione nel sangue. “Abbiamo urgente bisogno di nuove e più efficaci strategie di trattamento della fase critica della malattia”, spiega Babak Baban, immunologo a Georgia e lead-author dello studio. “I nostri dati – prosegue Baban – suggeriscono per la prima volta che il CBD puro possa aiutare i polmoni a recuperare dall’infiammazione distruttiva causata dal virus Covid-19 e a ristabilire nel sangue livelli di ossigeno più sani”.

“Calma la tempesta di citochine”

La pubblicazione sostiene in particolare che il CBD è in grado di regolare la violenta reazione che il sistema immunitario scatena contro il virus. Una delle minacce principali di Sars-CoV-2 è infatti la risposta immunitaria esagerata che – invece che limitarsi ad uccidere il virus – di fatto “disabilita” i polmoni. Li rende incapaci di assolvere alla loro funzione di fornire ossigeno al nostro corpo ed eliminare CO2, scarto della respirazione. Nei casi più severi, si scatena la cosiddetta tempesta citochinica. Le citochine (interferoni ed interleuchine ad esempio), sono proteine prodotte dal sistema immunitario che possono favorire o contrastare il processo infiammatorio. Nei pazienti COVID-19 – si legge nello studio – insieme ad alti livelli di cellule immunitarie come neutrofili e monociti, si rileva una produzione eccessiva di interluchine IL-6 e IL-1β, entrambe promotrici di infiammazione. È proprio la spesso letale tempesta citochinica ad essere contenuta dall’assunzione di CBD.

Saturazione migliore, meno danni ai tessuti

I ricercatori hanno studiato gli effetti del CBD sui topi, tramite un’analisi delle misure obiettivo delle funzionalità dei polmoni, incluso il livello di citochine proinfiammatorie, ossigenazione nel sangue pre e post trattamento, così come l’indicatore per eccellenza dell’infiammazione: la temperatura.

Gli esemplari a cui sono state somministrate dosi di CBD puro per tre giorni, non solo hanno mostrato una riduzione delle citochine, ma anche valori di saturazione nettamente migliori ed una diminuzione della temperatura. “Sia i sintomi clinici che il degrado fisico del tessuto polmonare – sottolinea Jack Yu, coautore dello studio – sono stati invertiti dal trattamento con CBD”. Analisi sui polmoni “curati” condotte giorni dopo hanno confermato una ulteriore riduzione di indicatori chiave dell’infiammazione acuta e soprattutto l’abbassamento dei livelli di IL-6 e neutrofili. Come specificano gli autori dello studio, il CBD riesce a calmare la risposta immunitaria perché ha una forma simile agli endocannabinoidi, mediatori lipidici che collegano tutto il corpo svolgendo un ruolo chiave nella trasmissione dei segnali di dolore ed infiammazione.



Il CBD è insieme al THC (Tetraidrocannabinolo) una delle fondamentali componenti della cannabis. A differenza del THC però, non ha effetti psicoattivi e presenta bassi livelli di tossicità. In Italia la cannabis medica è legale dal 2013. I trattamenti a base di CBD sono molti e vanno dalla terapia per le crisi epilettiche, all’alleviamento del dolore nei malati oncologici, alla moderazione dei sintomi dei pazienti affetti da morbo di Crohn, Parkinson ed altre malattie neurodegenerative.