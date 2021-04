NELLA grande partita ingaggiata dalle case farmaceutiche e dai governi sulla produzione di vaccini contro il Covid-19 anche il Lazio può fare la sua parte. Ad annunciarlo nei primi giorni di marzo è stato l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, che ha sollecitato il governo sulla possibilità di produrre il vaccino russo Sputnik proprio nella regione.

Molte case farmaceutiche presenti sul territorio laziale avrebbero infatti avviato i primi colloqui con le autorità russe dopo il dialogo aperto tra l’Istituto Spallanzani di Roma e il centro di ricerca russo Gamaleya, dove è stato realizzato il vaccino.

E così, mentre procede il processo di sperimentazione dello Sputnik proprio allo Spallanzani, molte industrie laziali si stanno muovendo per trasformare i loro stabilimenti in siti produttivi.

Attualmente solo la Catalent è attiva in una delle fasi finali della lunga filiera del vaccino, ovvero l’infialamento. All’interno dello stabilimento di Anagni vengono infatti inseriti nelle fiale i vaccini AstraZeneca e Johnson&Jonhson.

E proprio la Catalent è finita nelle scorse settimane nella bufera europea quando è emersa la notizia che 29 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca stoccate all’interno dello stabilimento di Anagni non sarebbero state distribuite ai paesi dell’Unione europea. La compagnia anglo-tedesca ha risposto dichiarando che 13 milioni di quelle dosi sarebbero state destinate ai paesi Covax (i paesi con basso reddito) e il resto all’Europa. Indipendentemente dalla polemica, la notizia ha chiarito il ruolo decisivo della Catalent di Anagni nell’ultima fase della produzione del vaccino, l’infialamento, confermando che lo stabilimento laziale è uno snodo strategico per la distribuzione del siero in Europa e fuori dall’Europa.

Oltre alla Catalent, anche la Biomedica Foscama di Ferentino è pronta a partecipare alla parte dell’infialamento del vaccino ed è stata inserita nella lista stilata dal ministero dello Sviluppo Economico delle aziende italiane che potrebbero dare il loro contributo alla produzione dei sieri anti-Covid.

Il distretto farmaceutico di Frosinone-Latina, uno dei più grandi hub nazionali del settore farmaceutico, si conferma così un polo di eccellenza, e potrebbe diventare proprio il territorio ideale dove concentrare la produzione dello Sputnik.

Tanto la Biomedica Foscama di Ferentino quanto la Acs Dobfar di Anagni (azienda chimico-farmaceutica italiana) hanno avviato un dialogo per partecipare alle fasi finali della produzione del vaccino e la Biomedica Foscama ha già investito 10 milioni di euro per farsi trovare pronta.

Non troppo lontano dalla zona di Anagni, anche lo stabilimento Sanofi è al lavoro per dare il proprio contributo nella produzione del vaccino. In questo caso in collaborazione con la Gsk per la commercializzazione di un vaccino resistente anche alle varianti.

Il processo per riuscire a produrre il vaccino negli stabilimenti già esistenti è molto complesso, perché impone una trasformazione produttiva e presuppone la presenza di bioreattori compatibili proprio per questo genere di siero. Questo impone che le aziende facciano investimenti significativi per riorganizzare la loro filiera produttiva e in parte snaturino le loro caratteristiche industriali originarie.

La posizione avanzata del Lazio nasce anche dal ruolo ricoperto dalle aziende in Regione già nella fase di studio del vaccino stesso. Il vaccino AstraZeneca, realizzato in collaborazione con il centro Irbm di Pomezia, ma anche il vaccino ReiThera. La fase uno di sperimentazione di questo vaccino è iniziata nell’agosto scorso e condotta su circa 100 volontari.

Dopo la presentazione dei risultati all’Istituto Spallanzani, avvenuta il 5 gennaio scorso, si è passati alla fase due e di lì si passerà alla fase tre della sperimentazione. Una volta approvato, ReiThera sarà in grado di consegnare 100 milioni di dosi ogni anno per quello che si presenta come il primo vaccino italiano. Prodotto a Castel Romano, pochi chilometri più a Sud della Capitale.