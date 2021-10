I lama contro il Covid. Sì, proprio loro: i quadrupedi camelidi che affollano le Ande e le montagne del Tibet sembrano avere tutte le caratteristiche per difenderci dal male di questo inizio secolo. C’erano già stati segnali in questo senso, oltre alle indicazioni che arrivano dai curandeos e i vecchi saggi dei paesini arroccati sulle più alte vette del mondo.

Si diceva che i loro anticorpi erano in grado di contrastare Sars-CoV-2 e impedire che infettasse le nostre cellule. Adesso ci sono nuove conferme. Scientifiche. Uno dei tanti gruppi di ricercatori che da anni studia le particolarità genetiche di questo animale e le sue possibili applicazioni in campo immunitario ha messo a punto un rapporto che presenta risultati incoraggianti.

Già pubblicato su Scientific Reports sette mesi fa, il nuovo report conferma le scoperte e ne aggiunge altre a conferma di una speranza che presto potrebbe diventare realtà medica. Il gruppo è guidato dai ricercatori dei NIH, i National Institutes of Health, agenzia del Dipartimento della Salute degli Stati Uniti.

I ricercatori hanno isolato una serie di nanoanticorpi presenti nel sangue dei lama che si dimostrano particolarmente attivi contro la Sars-2. Sono generati naturalmente da una specie di lama noti come Cormac e presenti sulle sommità della catena andina. Uno di questi anticorpi, chiamato NIH-Co Vnb-112, potrebbe prevenire le infezioni e bloccare le particelle di virus a partire da quello che genera il Covid.

I piccoli anticorpi sembrano agire anche sotto forma liquida o via aerea facendo ipotizzare il loro uso anche per inalazione. Insomma, adattato come anti virus potrebbe essere messo dentro uno spray nasale che ci spruzziamo come facciamo quando abbiamo fastidiosi raffredori. Il Cornac usato negli esperimenti è un maschio di 16 anni allevato nelle fattorie del Triple J Farms, nei Laboratori Kent, a Bellinghgam, negli Usa: un centro di indagine, sviluppo e produzione di composti per la medicina e la veterinaria. Nei 32 ettari che circondano il complesso vivono vari gruppi di lama, pecore, capre e asini.

“Eravamo concentrati sull’uso dei nanocorpi per migliorare le immagini cerebrali”, racconta a La Avanguardia il professor Evan Brody che fa parte dell’equipe. “Quando è sopraggiunta la pandemia abbiamo pensato che era l’occasione della vita e ci siamo messi all’opera. Adesso speriamo che questi nonoanticorpi siano versatili e si possano applicare anche al Coronavirus. Tutto lascia pensare sia così”.

Il nanoanticorpo è un tipo speciale di protettore creato naturalmente dal sistema immunologico dei camelidi, gruppo di animali che comprende cammelli, lama e alpaca. Queste proteine pesano circa una decima parte di quelli che si trovano all’interno del nostro organismo. Giocano un ruolo fondamentale nella difesa del sistema immunologico perché riconoscono le proteine nei virus, nei batteri e in tutti gli altri invasori infetti noti comunemente come antigeni. Sono meno stabili e meno costosi da produrre oltre ad essere più semplici da disegnare rispetto agli altri anticorpi.

“Agiscono come una chiave”, spiega il professor Diego Esparza, l’autore principale dello studio, in una nota diffusa dallo stesso NIH. “Le nostre indagini hanno dimostrato che il nanoanticorpo si unisce al recettore Ace2 da 2 a 10 volte più forte che quelli costruiti in laboratorio”. Perché è naturale. E solo dalla natura, per di più animale, può arrivare l’antidoto al virus trasmesso all’uomo da un altro animale.