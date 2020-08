Il latte materno, ottenuto da donne che sono guarite da Covid-19, potrebbe essere utilizzato come strategia preventiva per proteggere dal coronavirus Sars-Cov-2 popolazioni vulnerabili ad alto rischio. A suggerirlo è un team di scienziati olandesi. Come si potrebbe fare? Somministrando il prezioso liquido ricco di anticorpi scudo in “cubetti di ghiaccio aromatizzati”, una modalità che permetterebbe “un contatto più lungo con le mucose”, necessario per creare “uno strato protettivo”, spiega al ‘Times’ la ricercatrice Britt J. van Keulen, dell’University of Amsterdam – Emma Children’s Hospital.

