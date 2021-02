Dallo studio dei tumori al primo farmaco contro il Covid 19, che si sta sperimentando in Israele, Paese leader nelle vaccinazioni. Quella che potrebbe essere la cura rapida per il coronavirus è ancora in fase iniziale di sperimentazione, la fase 1, ed è uno spray in grado di moderare rapidamente la risposta immunitaria, prevenendo così la tempesta di citochine, la reazione a catena che è alla base dei casi più critici.

Exo-Cd24 è stato sviluppato dai ricercatori dell’Ichilov Medical Center di Tel Aviv, coordinati dalla dottoressa Shiran Shapira e dal professor Nadir Arber, direttore del Centro integrato di prevenzione del cancro, che oggi hanno raccontato i loro risultati in una conferenza stampa via Zoom in collegamento dal loro ufficio del Tel Aviv Sourasky Medical Center. Lo spray promette di guarire in cinque giorni, con una efficacia del 96,6%. Solo 30 le persone che sinora hanno partecipato al trial ma 29 hanno mostrato un rapido miglioramento in appena due giorni mentre la guarigione per l’ultima ha richiesto tempi più lunghi. Tanto che il Brasile ha già annunciato di volerlo utilizzare senza aspettare le fasi successive.

nuovo trattamento usa gli esosomi, che sono delle minuscole sacche trasportatrici, per portare ai polmoni la proteina Cd24, in grado di placare la risposta immunitaria. L’inalazione permette un rapido assorbimento e quindi una risposta immediata nei confronti delle citochine che, attaccando anche le cellule sane, possono portare alla morte del paziente.

Sono decenni che Arber studia la proteina Cd24 come marker tumorale in grado di aumentare il potenziale metastatico delle cellule maligne. E conoscendo bene la sua funzione, ha avuto l’intuizione di un possibile ruolo nella cura del Covid-19, intervenendo direttamente sullo “cytokine storm” che colpisce circa il 7% delle persone che contraggono il virus, facendo degenerare la patologia.

“Trovandosi sulla superficie delle cellule, Cd24 ha un ruolo importante nella regolazione del sistema immunitario. L’inalazione agisce localmente e velocemente sui polmoni e questo permette ai pazienti di tornare a respirare normalmente”, spiega il professor Arber, che ha definito questa cura “un enorme passo avanti. Siamo molto orgogliosi del lavoro che stiamo svolgendo, soprattutto perché, oltre a essere efficiente, ha un basso costo di produzione, è facilmente trasportabile e somministrabile, oltre a non aver mostrato alcun effetto collaterale”. Exo-Cd24 si può infatti assumere con un semplice inalatore a spruzzo e la sua fialetta non necessita di stoccaggio in frigo.

In Israele, il vaccino di Pfizer-BioNTech ha fatto ridurre del 94% i casi di Covid-19 sintomatica, mostrando i primi effetti dell’immunizzazione su larga scala. Ora questa cura in grado di bloccare la sovrareazione del sistema immunitario potrebbe essere la nuova arma segreta contro il virus che ha messo sotto scacco il mondo intero. Exo-Cd24 dovrà superare altri test e ulteriori fasi di prova per arrivare all’ipotetica produzione su larga scala, ma i primi risultati sono sicuramente incoraggianti e c’è già chi lo sta etichettando come un punto di svolta nella lotta contro i casi più gravi di Covid-19.