Niente idrossiclorochina. E niente antibiotici a meno che non sia accertata una polmonite di origine batterica. Nel vademecum per la cura dei pazienti Covid non ospedalizzati – messo a punto dall’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli e dalla Federazione regionale Ordini dei medici della Lombardia, e diffuso online per guidare i dottori di famiglia nell’assistenza domiciliare – si invita espressamente a evitare l’uso di alcuni medicinali fra cui il farmaco antimalarico ormai sconsigliato dalla maggioranza degli scienziati come trattamento anti-Covid, ma ancora suggerito da alcuni politici, anche di casa nostra.

