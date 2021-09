Cuba ha iniziato a vaccinare contro il Covid i bambini dai 2 agli 11 anni. Lo ha deciso il 7 settembre scorso e punta a immunizzarne 300 nel giro di 12-60 mesi. E’ il primo paese al mondo a farlo e si tratta di una scelta attenta e oculata, giunta al termine di “scrupolosi e ripetuti test che hanno dimostrato la sua efficacia”, assicura all’Associated Press, che ha dato la notizia, la direttrice del Policlinico universitario Vedado dove è stato adattato un salone per somministrare le dosi ai piccoli pazienti. “Il nostro paese”, aggiunge Aurolis Otaño, “non rischierebbe mai, neanche su un singolo bambino, se non fosse comprovato che il vaccino ha grande efficacia”. Solo Cina ed Emirati lo somministrano a bambini di 3 anni, mentre il Cile ha iniziato la sua campagna su quelli di 6. Il resto del pianeta sta ancora valutando se allargare la platea alla popolazione sotto i 12 anni.

La decisione di Cuba è legata alla carica virale della variante Delta che si è mostrata, come è noto, più aggressiva e in grado di infettare con maggiore velocità. I dati, anche sull’isola, confermavano che i bambini più piccoli erano diventati il bersaglio privilegiato. E sebbene si ammalassero di meno e con rarissime possibilità di aggravarsi al punto di rischiare di morire, si sono trasformati in potenziali untori in grado di infettare genitori e nonni, comunque persone più fragili. Di qui la scelta di estendere la campagna vaccinale che procede a ritmi serrati.

Dopo una logica diffidenza iniziale e timori, le madri e i padri dei piccoli cubani hanno aderito all’appello delle autorità sanitarie e hanno iniziato a presentarsi nell’unico centro di somministrazione attualmente allestito. Le somministrazioni sono iniziate il 15 settembre e si terranno fino al 15 novembre. “La salute dei nostri figli è al primo posto”, commentavano i genitori in attesa al collega dell’agenzia di stampa. “Corrono il rischio di infettarsi, sono sempre in giro e giocano spesso per terra. Finora la medicina cubana ha dato ottimi risultati e siamo sicuri che questo vaccino sarà efficace, senza conseguenze”.

Il 5 settembre era iniziata invece la vaccinazione dei cubani tra i 12 e i 18 anni, così come previsto dal piano anti Covid messo a punto dal governo. Gli adulti hanno già ricevuto la loro prima dose e quasi il 50 per cento la seconda. Il programma di prevenzione punta a immunizzare il 92,6 per cento degli 11,3 milioni di abitanti, bambini inclusi, entro la fine di novembre, diventando così il primo paese dell’America Latina e dei Caraibi a raggiungere l’immunità di gregge.

Il vaccino usato è quello di Soberana 02, prodotto dall’Istituto Finay, mentre il Centro di Immunologia genetica e biotecnologia ha messo a punto quello di Abdala. Cuba aveva ricevuto anche dosi Sinovac e Sinopharm dalla Cina, ma le ha scartate e ha puntato sui due farmaci prodotti in casa confidando sulle sue note capacità di ricerca in campo medico e scientifico. Per i piccoli si è scelto Soberana 02; i più grandi, gli studenti delle secondarie, saranno invece protetti con Abdala. Sono entrambi efficaci ma il primo è più adatto al sistema immunitario dei neonati e, per agire, sfrutta i loro anticorpi. Dall’inizio della pandemia Cuba ha registrato 1,5 milioni di contagi da Covid tra i minorenni, saliti a 1,9 nei primi nove mesi di quest’anno.