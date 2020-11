“Il lockdown arriverà dopo Natale. Se i morti aumentano, arriverà prima”. E’ la riflessione del professor Andrea Crisanti, che interviene a Piazzapulita sull’emergenza coronavirus e sulla necessità di adottare misure più rigide per arginare il contagio. “Ci sono piccole oscillazioni nei dati, sembra che siamo in una situazione più o meno di stabilità con un numero di contagi impressionante. Fatte le debite proporzioni, siamo in una situazione simile a quella di inizio marzo. L’ondata dei decessi deve ancora arrivare, è nella logica dei numeri. Stiamo vedendo i decessi legati ad infezioni che si sono verificate 2-3 settimane fa. E’ nell’ordine delle cose” un lockdown nazionale.

