“Venticinquemila in più? Sono acqua fresca. O una pezza calda, se preferisce. Io ne suggerivo 3-400 mila al giorno”. Lo dice, intervistato da ‘la Repubblica’, Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare della Università di Padova, a proposito del numero record di tamponi effettuati ieri: oltre 125mila. E alla domanda: era fine agosto quando lei presentò al governo un piano per quadruplicarli. Che fine ha fatto quello studio? Il microbiologo risponde: “L’ho consegnato al ministro Federico D’Incà e al viceministro Pierpaolo Sileri che lo hanno sottoposto al Cts. Poi non ne ho saputo più nulla…”.

