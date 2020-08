“Tutto è nato da un colloquio informale con il ministro D’Incà e il sottosegretario Sileri, che mi hanno chiesto cosa fare per affrontare la nuova ondata di contagi. Ho dato il mio contributo di idee e loro mi hanno sollecitato a mettere tutto nero su bianco. La base è passare dai 70/75mila tamponi al giorno in Italia, con punte sporadiche di 90mila, a 300mila. E’ indispensabile soprattutto in questa fase intermedia tra i casi legati ai rientri dalle vacanze e la vigilia della riapertura delle scuole. Dobbiamo prevenire, per limitare nuove chiusure e quarantene”. Lo afferma, in un’intervista al ‘Corriere del Veneto’, il professor Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia di Padova e ‘papà’ della strategia ‘tamponi a tutti’ spiegando di aver messo a punto un “Piano nazionale di sorveglianza” dell’infezione da coronavirus Covid-19, un progetto di tre pagine da quattro giorni al vaglio del ministero della Salute e del Comitato tecnico scientifico.

Fonte