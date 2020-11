Audizioni alla Camera per il professor Silvio Brusaferro e il professor Andrea Crisanti, che sarà ascoltato sull’emergenza Covid. Martedì alle 17, presso la Commissione Affari Sociali, è in programma l’audizione informale, in videoconferenza, di Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, sul Rapporto dell’Istituto superiore di sanità e del Ministero della salute: “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” e sullo stato attuale del monitoraggio e del tracciamento dei contagi”, come si legge sul sito della Camera.

