Con nuove varianti e mutazioni del Coronavirus, “il rischio che i vaccini non funzionino c’è, per quanto minimo, e bisogna tenere alta l’attenzione anche dopo la vaccinazione”. Lo afferma Andrea Cossarizza, immunologo all’università di Modena e Reggio Emilia in un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica’. Spiega lo scienziato: “Più persone si infettano, più copie del virus vengono generate, più è alta la probabilità di mutazione. È un virus e per quanto sia preciso il suo sistema di controllo della replicazione, non può essere perfetto. Le mutazioni, per quanto relativamente rare, sono inevitabili”.

