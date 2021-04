A Fiumicino atterra un volo da Johannesburg e al gate vengono controllati i sintomi di un campione di passeggeri poi inseriti in un algoritmo. Se il numero delle possibili infezioni rilevate supera il limite di controllo, il sistema individua un potenziale focolaio e si passa all’ispezione di tutti i passeggeri e del personale di volo. Se il tasso di infezione è invece sotto controllo, si continua con il campionamento dell’aereo successivo. Una ricerca internazionale ha sperimentato un modo semplice per intercettare il coronavirus direttamente al suo arrivo al gate, per prevenire i focolai di Covid – così come delle epidemie virali del futuro – direttamente in aeroporto.

Tra fine dicembre 2019 e gennaio 2020, proprio all’inizio della pandemia, quando in Italia ancora non si erano accesi i riflettori sul Covid-19, in un vero aeroporto internazionale con risorse limitate, in cui l’ispezione al 100% dei passeggeri non era applicabile, un gruppo di ingegneri ha testato un sistema per il controllo sanitario e previsto un focolaio senza sapere quello che sarebbe accaduto da lì a poco a livello mondiale. Ora il team coordinato dal professor Salah Haridy dell’Università di Sharjah negli Emirati Arabi ha messo a punto un algoritmo che può analizzare in tempo reale tutti i dati raccolti dai controlli sanitari in aeroporto, offrendo alle autorità la fotografia della diffusione del patogeno in un Paese.

I virus del resto non conoscono frontiere e viaggiano con noi, ed è proprio per questo che la diffusione del nuovo coronavirus è stata repentina e globale. Non a caso, una delle prime precauzioni attuate agli esordi della pandemia è stato lo stop dei voli da e verso la Cina. Sono poi arrivati i termoscanner per rilevare la temperatura corporea dei passeggeri in transito, le telecamere controllate dall’intelligenza artificiale in grado di identificare non solo chi ha la febbre ma anche chi tossisce e starnutisce, i tamponi direttamente al terminal e la quarantena preventiva. Ora molto semplicemente, utilizzando questo algoritmo, basterebbe inserire manualmente i dati raccolti dal personale aeroportuale con i controlli sanitari a campione, oppure far confluire i dati raccolti da termoscanner e telecamere intelligenti, in una “carta di controllo”. Si tratta di una tabella che si aggiorna automaticamente con i dati inseriti alla dogana e, se si vuole, anche con i dati del controllo sanitario nazionale. In questo modo le autorità potrebbero avere a disposizione un quadro completo dei casi e intervenire precocemente a livello locale o nazionale.

Le “carte di controllo” normalmente monitorano i processi di produzione industriale. Ma si sono dimostrate efficaci, facili da implementare e poco costose se utilizzate anche per il rilevamento di epidemie di virus. Nel loro esperimento in aeroporto, il processo prevedeva l’ispezione di un campione di 185 persone ogni 111 minuti, con un limite di controllo massimo di sei malati, ed è stato in grado di rilevare un potenziale focolaio. Questo perché man mano che l’algoritmo viene “alimentato” con i dati, si aggiorna un grafico che mostra visivamente le impennate complessive dei casi. La descrizione dettagliata del metodo statistico utilizzato è stata pubblicata sulla rivista scientifica Computers & Industrial Engineering.

“Il rilevamento della diffusione del virus respiratorio negli aeroporti sentinella consentirebbe decisioni quasi in tempo reale sulla potenziale necessità di test virologici specifici, quarantena dei pazienti, limitazioni dei viaggi e altre importanti indagini e misure di mitigazione dell’epidemia, per prevenire un’altra pandemia globale”, scrivono i ricercatori. Questo perché un maggiore numero di potenziali malati in entrata dall’estero, abbinato a una forte pressione degli ospedali o a un lento andamento della vaccinazione, possono portare a istituire una zona rossa anche con due settimane di anticipo rispetto alle procedure standard.

“Alla luce degli sforzi di ricerca globale per combattere la minaccia di Covid-19 abbiamo studiato questo argomento per fornire alle autorità uno schema di monitoraggio efficace per la diagnosi precoce dei focolai causati da coronavirus e altri importanti virus respiratori – spiega Salah Haridy – questo sistema è stato progettato per essere particolarmente utile in situazioni e luoghi ad alto volume, come gli aeroporti dove l’ispezione di ogni persona presente è praticamente impossibile e il campionamento è una strategia più realistica”.

I risultati di questo studio ora possono “aprire la strada a ulteriori ricerche su diverse tecniche di ingegneria statistica per la diagnosi precoce di focolai causati da coronavirus così come da altri virus respiratori comuni – conclude Haridy –. Inoltre, l’adozione dello schema di monitoraggio da noi proposto potrebbe aiutare a identificare l’origine dei focolai non solo negli aeroporti, ma anche in luoghi diversi”, come ad esempio durante un concerto o allo stadio.