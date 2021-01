In tempi pandemici, essere avvisati – prima della comparsa di ogni sintomo – di un’anomalia nel nostro organismo che potrebbe rivelare un’infezione virale è senz’altro cosa utile, se non altro per mettere in atto comportamenti attivi a non infettare gli altri e per indurci a sottoporci a visite ed esami più approfonditi, come il tampone molecolare. Secondo due studi recenti – uno pubblicato in novembre su Nature Biomedical Engineering da ricercatori della Stanford University School of Medicine e l’altro condotto da ricercatori del Mount Sinai Hospital di New York e ancora in preprint – grazie agli smart watch, e ad app dedicate, è oggi possibile essere avvisati di una possibile infezione da Covid fino a 4-7 giorni prima della comparsa dei sintomi. Con un caveat: le app sviluppate a Stanford e a New York allertano l’utente quando colgono i primi segni di una qualsiasi infezione virale, visto che rilevano, nel ritmo cardiaco, anomalie tipiche di una attivazione del sistema immunitario. Ciò non toglie che, in tempi di Covid, essere allertati in anticipo della possibile presenza di un virus è un’informazione preziosa che consente di guadagnare giorni, isolarsi in via cautelativa e, avvisando per tempo il medico, ridurre il rischio di esiti negativi.

“Stiamo studiando da anni l’uso di dispositivi elettronici per identificare o predire il peggioramento di malattie croniche, e una volta scoppiata la pandemia abbiamo pensato che questi modelli potessero funzionare per identificare e predire il Covid, visto che è un evento altamente infiammatorio che può avere effetti rilevabili da uno smart watch” spiega Robert Hirten, docente di medicina alla Icahn School of Medicine del Mount Sinai Hospital di New York. “In aprile abbiamo iniziato a reclutare pazienti e infermieri per il nostro studio. E abbiamo iniziato a osservare, nello specifico, la variabilità della frequenza cardiaca: è una misura dei piccoli cambiamenti negli intervalli di tempo tra un battito e l’altro, e può darci informazioni sul funzionamento del sistema nervoso di un paziente. Ciò che abbiamo trovato è che quando le persone sono diagnosticate con il Covid si vedono cambiamenti significativi nel sistema nervoso, e questi cambiamenti si possono rilevare fino a sette giorni prima della diagnosi fatta con il tampone nasale”.

Come funziona l’app del Mount Sinai Hospital di New York

Di qui l’idea di sviluppare uno strumento di medicina digitale che non richiede interazione tra paziente e medico: un’app per Apple Watch composta da tre parti. La prima parte si connette all’app Apple Health e ne estrae dati come la variabilità della frequenza cardiaca. La seconda parte dell’app usa dei questionari attraverso cui il paziente può riportare i suoi sintomi. E la terza parte valuta lo stress del paziente, con domande che richiedono pochi secondi al giorno. “La variabilità della frequenza cardiaca dà indicazioni sul funzionamento del sistema nervoso autonomo. Il sistema nervoso autonomo è la parte del sistema nervoso che controlla le funzioni che l’organismo gestisce al di fuori della nostra volontà. In particolare, il sistema nervoso simpatico prepara il nostro corpo ad affrontare un fattore di stress, come un’infezione, o una minaccia. Il sistema nervoso parasimpatico invece riporta l’organismo verso lo stato normale” spiega Hirten.

“Con l’Apple Watch abbiamo misurato queste due componenti del sistema nervoso. Quando abbiamo un’infezione, o un qualsiasi tipo di infiammazione nel corpo, l’attività del sistema nervoso simpatico aumenta. Questi cambiamenti nel sistema nervoso autonomo avvengono anche prima che ci rendiamo conto di non sentirci bene. Nello studio mostriamo come si vedano cambiamenti nel sistema nervoso autonomo già sette giorni prima di essere diagnosticati come Covid-positivi. Anche in quei soggetti che rimangono asintomatici”. Come anticipavamo – ed è bene sottolinearlo ancora – con questo sistema non si può distinguere un’infezione da Covid da altre infezioni virali.

“Questo è un modo non specifico – ma del resto nemmeno la prima linea di allarme che usiamo oggi per il Covid, ovvero la presenza di febbre, è un indicatore specifico di Covid, visto che può avere molte cause diverse – per identificare cambiamenti che avvengono nel corpo: altri eventi infiammatori potrebbero causare questi cambiamenti nel sistema nervoso autonomo” spiega Hirten. “E infatti questa tecnologia non rimpiazzerà i test standard per diagnosticare il Covid. Lo scopo è un altro: se una persona ha dei cambiamenti nel suo organismo che potrebbero indicare un’infezione, con lo smart watch si possono rilevare in modo che la persona possa sottoporsi ai test. Questo perché ci preoccupa il fatto che i Covid-positivi possano diffondere il virus quando sono nella loro fase presintomatica o asintomatica: un terzo dei positivi non sviluppa mai i sintomi e non sa della propria positività”.

Come funziona l’app dell’Università di Stanford

Diversamente dall’algoritmo sviluppato al Mount Sinai Hospital, quello realizzato all’Università di Stanford considera il semplice aumento della frequenza cardiaca come segnale di infezione. “Otto anni fa abbiamo iniziato a studiare le possibilità diagnostiche degli smartwatch, che sono dei potenti tracciatori fisiologici in grado di seguirci per 24 ore al giorno. Io stesso, ad esempio, ho scoperto di avere la malattia di Lyme grazie a uno smart watch e a un pulsiossimetro” spiega Michael Snyder, direttore del dipartimento di genomica e medicina personalizzata della Stanford University School of Medicine. “Quando in marzo è scoppiata la pandemia, abbiamo lanciato uno studio che mostra come si possa capire che una persona è colpita da Covid quattro giorni prima che compaiano i sintomi e sette giorni prima della diagnosi. Il segnale rivelatore, nel nostro studio, è il fatto che la frequenza cardiaca si innalzi. Abbiamo costruito un algoritmo che avvisa quando il portatore dello smart watch ha un innalzamento anomalo della frequenza cardiaca”.

La frequenza cardiaca aumenta perché il sistema immunitario aumenta la sua attività anche prima che si avvertano i sintomi. “Preparare una risposta immunitaria richiede energia: è per questo che il cuore aumenta i battiti” sottolinea Snyder. “Pensiamo che il ritmo cardiaco sia un indicatore di infezione ancora migliore della temperatura corporea”. Il sistema realizzato a Stanford, naturalmente, tiene conto del fatto che il ritmo cardiaco varia durante la giornata. “Ciò che facciamo è considerare i primi 21-28 giorni dei dati dell’individuo e ottenere, da questi, il normale ritmo cardiaco su base oraria. Poi rileviamo gli scostamenti da questa media. Se il ritmo cardiaco risulta più alto della media per diverse ore di fila, allora questa anomalia statistica fa partire un segnale d’allarme” spiega Snyder. “Ora, diverse cose possono far partire l’allarme. Non solo un’infezione, ma anche un eccesso di alcol. O sforzi fisici: ad esempio se il soggetto corre una maratona, è probabile che il ritmo cardiaco rimanga più alto del solito anche per i due giorni successivi. Dico questo per sottolineare che una qualsiasi infezione virale potrebbe far scattare l’allarme”.

Affidabilità e limiti

Concettualmente le app per smart watch sviluppate a Stanford e a New York funzionano come un termometro. “Con l’importante differenza che, essendo su smart watch, sono come un termometro che ti misura per tutto il tempo” spiega Snyder. “E per le infezioni, come dicevo, il ritmo cardiaco è una misura ancora più affidabile della temperatura corporea. Anche perché il ritmo cardiaco inizia a cambiare giorni prima che compaiano segni rilevabili con il termometro”. Lo smart watch anti Covid ha dei vantaggi e anche dei limiti: “Su un campione di 5.300 partecipanti allo studio, siamo riusciti a identificarne con il nostro sistema solo 26 dei 32 soggetti infetti da Covid” spiega Snyder. “Per migliorare i risultati dovremmo raccogliere altri tipi di dati a corredo della frequenza cardiaca. Ciò che faremo adesso è lanciare uno studio che coinvolge un numero maggiore di soggetti”.