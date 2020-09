“Nell’ultima sezione della mostra Human Virus sarà allestita una vera unità di terapia intensiva per il Coronavirus, perché i visitatori possano vedere con i loro occhi in che modo è stato sconfitto il virus, ma anche quale luogo di sacrificio e doloroso isolamento rappresenta”. Un messaggio diretto, quello degli organizzatori della Mostra ‘Human Virus Exhibition’ che supera l’aspetto divulgativo e vuole fare prevenzione agendo da deterrente – anche attraverso le vivide testimonianze dei malati restituite dall’audioguida – contro l’irresponsabile sottovalutazione dei rischi di contagio, ed è quello che arriva dalla direzione della kermesse internazionale sulla storia dei virus e delle epidemie: la mostra “Human Virus Exhibition” che sabato 26 settembre aprirà i battenti al pubblico nella sede espositiva di Palazzo Zaguri, in campo San Maurizio a Venezia.

