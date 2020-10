Ieri la riunione con il Comitato tecnico scientifico riaggiornata a oggi; nel pomeriggio la cabina di regia con le Regioni e gli enti locali e, entro martedì sera o al più tardi mercoledì, il decreto del presidente del Consiglio con le nuove restrizioni anti contagio da Covid 19. È il timing che si pone il governo per l’approvazione delle misure che dovrebbero entrare il vigore da giovedì. Tra queste, le restrizioni a feste, cene e cerimonie, sia all’aperto che al chiuso, sia pubbliche che private. “Ci sono cose essenziali come la scuola e altre no. Se c’è una festa rischiamo di vanificare lo sforzo per mettere in sicurezza ragazzi e cittadini, per questo ho proposto di vietare tutte le feste” ha detto ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza. Abbiamo provato a chiarire quali saranno le restrizioni del Dpcm, secondo le bozze che circolano in queste ore. Posso fare una festa in casa?

No, le feste saranno vietate per tutti: adulti, bambini e ragazzi. Il 75 per cento dei contagi, ha spiegato il ministro Speranza, avviene tra le relazioni più strette, ovvero tra chi si conosce e si fida dell’altro cadendo in comportamenti non consoni al contenimento del virus: abbracci, baci, vicinanza, abbassamento della mascherina. Quante persone posso invitare a pranzo o a cena?

Dall’undicesimo invitato presente, la norma verrà considerata violata. Come già disposto, occorrerà comunque

tenere la mascherina su bocca e naso quando si è in compagnia di altre persone non conviventi e abbassarla solo per necessità, come mangiare o bere.

È sempre raccomandata una distanza minima di un metro tra i commensali. Mia figlia vuole giocare o studiare con gli amici e i compagni di scuola, quanti posso ospitarne?

Per gli incontri in casa – piccole festicciole, pranzi, cene, riunioni – dovrebbe scattare un limite massimo di persone pari a 10, oltre al proprio nucleo familiare, così come riportato nei registri dell’anagrafe comunale.Anche per i bambini varranno le regole generali: il limite dovrebbe essere sempre di dieci persone. Nel caso in cui i bambini hanno meno di 6 anni, per loro non sarà obbligatorio l’uso della mascherina.

Se ho uno spazio all’aperto come un terrazzo o un giardino, quante persone posso invitare?

Fino alla fine dell’emergenza sanitaria si deve osservare il divieto di assembramento che vale tuttora in spazi pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. Dunque anche per pranzi o cene in giardino dovrebbe valere lo stesso limite al numero di invitati: dieci persone oltre al proprio nucleo familiare.

Chi vigilerà sulle feste private?

“Quando c’è una norma va rispettata e l’Italia ha dimostrato di saperlo fare quindi credo che la stragrande maggioranza dei cittadini si adeguerà” ha detto il ministro Speranza. In parallelo verranno aumentati i controlli attraverso la collaborazione con le forze di sicurezza che, secondo quanto detto dal ministro, potranno intervenire anche in base a segnalazioni di vicini di casa, entrando negli appartamenti e chiedendo l’identificazione dei presenti.

Posso fare una festa in un locale?

No, le feste private con numerosi partecipanti verranno vietate anche in locali pubblici e privati. Restano gli ingressi contingentati a seconda della metratura dei luoghi, l’obbligo di indossare la mascherina tranne quando si è seduti al tavolo, di igienizzare le mani e di mantenere il distanziamento. Sempre in vigore anche il divieto di ballo in qualsiasi luogo pubblico, dalle discoteche alle sale da ballo, alle spiagge e alle piazze, raccomandato anche nelle case private. Gli orari di apertura dei locali saranno ridotti: l’ipotesi è il coprifuoco a mezzanotte. Verranno vietate anche le tavolate, imponendo un limite massimo di sedute attorno allo stesso tavolo.

Posso fare una festa in strada?

No. In strada valgono le regole anti-assembramento. Nelle zone della movida o di maggiore affollamento, dovrebbe scattare lo stop alla vendita di bevande da asporto alle 21 o alle 22 per evitare che si consumi tutti insieme cibo o alcol in piedi fuori dai locali.

Se mi sposo, quante persone posso invitare?

I party per le cerimonie, come battesimi, comunioni, matrimoni, si potranno tenere con un numero massimo di 30 persone. Lo stesso varrà per i saluti funebri. Le persone potranno togliere la mascherina solo quando sono sedute al tavolo. Per le presenze alle cerimonie religiose non varrà “la regola del 30”, ma i protocolli già in vigore che prevedono un limite di 200 partecipanti, con alcune deroghe a 350. Restano vietati i buffet liberi e sposi, testimoni, damigelle e invitati possono togliere la mascherina solo quando sono seduti al proprio tavolo.





