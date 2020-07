(di Ilaria Floris) – “Io faccio parte di quel gruppo di persone che hanno avuto il privilegio di non dover piangere i propri cari, di non dover soffrire nell’immediato per la crisi grave che c’è, l’ho vissuto insieme alla mia famiglia quindi il mio punto di vista è davvero fortunato”. A dirlo all’Adnkronos è Paola Cortellesi, che racconta il suo personale punto di vista sul lockdown dovuto alla pandemia da cui l’Italia è uscita da poco. L’attrice, ospite della terza edizione del Filming Italy Sardegna Festival, in corso al Forte Village di Santa Margherita di Pula in provincia di Cagliari, è in procinto di tornare sul set ad agosto diretta dal marito, Riccardo Milani.

