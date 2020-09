“Eravamo pronti, questo caso non ci coglie impreparati perché sapevamo che la campagna elettorale avrebbe aumentato il rischio della diffusione del contagio per via di assembramenti che inevitabilmente si potevano determinare”, spiega il capo del dipartimento Salute della Regione,. “Le postazioni di drive in clinics, come la tenda allestita all’ospedale Di Venere, che sono servite quest’anno nel periodo del rientro dalle vacanze da paesi a rischio, saranno un punto di riferimento anche per i cittadini che riterranno di essere stati a stretto contatto i positivi ” .

E così ieri sono stati sottoposti a tampone tutti i giornalisti che lunedì pomeriggio hanno seguito Fitto al comitato elettorale al Palace Hotel e che hanno raccolto le dichiarazioni con le quali il candidato di centrodestra, parlando senza mascherina e a distanza ravvicinata, ha commentato la sconfitta. Poi toccherà al personale in servizio nell’albergo. Il sistema è quello dei cerchi concentrici: lo stesso che ha consentito di spegnere il focolaio della Sop, l’azienda di import ed export di Polignano a Mare. I controlli riguarderanno non soltanto il capoluogo pugliese, ma anche le altre province toccate dalla campagna elettorale: quella di Lecce prima di tutto. A Maglie, suo paese d’origine, dove il voto riguardava anche l’elezione del sindaco, l’europarlamentare ha chiuso la campagna elettorale con un comizio molto affollato. E i suoi più stretti collaboratori spesso sono stati impegnati in una campagna porta a porta.