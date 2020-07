Sesso ai tempi di Covid-19. L’emergenza sanitaria da nuovo coronavirus ha influenzato in modo significativo l’epidemiologia delle malattie a trasmissione sessuale (Mst) in Italia, e in particolare della sifilide. A dimostrarlo è un lavoro osservazionale appena pubblicato su ‘Sexually Trasmitted Infections’ dal gruppo del Centro Mst/Hiv dell’Istituto San Gallicano (Irccs), diretto da Alessandra Latini. “Dall’inizio del lockdown – spiega Latini – abbiamo osservato una drastica riduzione delle diagnosi di infezioni a trasmissione sessuale, in particolare proprio della sifilide”. E i ricercatori non escludono che la paura di Sars-cov-2 abbia giocato un ruolo, riducendo i rapporti.

