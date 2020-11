Il lockdown potrebbe essere la causa di “una esplosione esponenziale di disturbi che potrebbero essere fatali per quei nuclei famigliari in cui covano patologie emotive o psicologiche“. E’ allarme lanciato dalla presidente dell’Osservatorio nazionale sostegno vittime, l’avvocato Elisabetta Aldrovandi, che aggiunge come questo fenomeno potrebbe raggiunge “un boom di violenze in famiglia del 50% nella Regione Lombardia”. Ma anche Piemonte e Calabria sono a rischio. “Le richieste di aiuto per fatti collegati alla violenza domestica sono notevolmente aumentate negli ultimi mesi – precisa – le chiamate al numero anti violenza e Stalking 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24, anche via chat, nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 sono più che raddoppiate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+119,6%), passando da 6.956 a 15.280”.

