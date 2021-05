“In Italia sono state vaccinate venti milioni di persone, in Sicilia oltre due milioni. Ciò significa che se l’Isola rappresenta il 10%della popolazione italiana, quelle eseguite in Sicilia sono il 10% delle vaccinazioni totali e quindi, in pieno target vaccinale”. Lo afferma Pino Liberti, Commissario straordinario per l’emergenza Covid di Catania che in una intervista all’AdnKronos aggiunge come “abbiamo recuperato qualche piccolo gap accumulato qualche settimana fa ma ultimamente c’è stato un exploit in tutti i centri vaccinali isolani con punte anche di 58mila vaccinazioni quotidiane”.





