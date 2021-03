DA un lato, stanno aumentando i contagi tra bambini e ragazzi, anche per via delle varianti, dall’altro il primo studio sui sintomi a lungo termine nei più giovani (effettuato all’ospedale Gemelli di Roma seguendo da marzo a novembre 2020, 129 soggetti di età da 6 a 16 anni) suggerisce che chi di loro ha contratto il virus ha avuto un sintomo per almeno 120 giorni. Ma come si riconoscono e gestiscono in famiglia i sintomi dei più piccoli? Lo chiediamo a Alberto Villani, responsabile di Pediatria generale e malattie infettive all’Ospedale Bambino Gesù e presidente della Società Italiana di Pediatria.

Qual è l’aspetto che differenzia di più il paziente bambino da quello adulto, rispetto all’infezione da Sars-CoV-2?

“Finora, per fortuna, nei bambini le forme sono lievi oppure lievissime o senza sintomi. Tranne casi eccezionali, sono sempre non preoccupanti. Laddove ci sono sintomi importanti, chiaramente si dovrà fare ricorso a cure mediche, altrimenti massima serenità. Perché il ricovero dei bambini per Covid è un evento pressoché straordinario, e dei quasi 100 mila decessi per Covid, al momento solo 19 sono stati quelli di soggetti in età evolutiva. E in tutti questi 19 casi si trattava di soggetti con patologie importanti pregresse. I primi 5 casi erano già stati descritti nel periodo febbraio-maggio 2020. Da settembre ad oggi abbiamo avuto altri 14 casi”.

Quali sono i sintomi del Covid più comuni tra i bambini, e cosa fare quando un bambino ha i sintomi?

“Innanzitutto va fatta una distinzione tra bambini di prima e seconda infanzia, preadolescenti e adolescenti. Perché c’è una differenza in termini epidemiologici: l’aumento dei contagi è stato dimostrato soprattutto nella fascia estrema dell’età evolutiva, quindi 17-19 anni, ovvero la tarda adolescenza. Purtroppo i dati di cui disponiamo accorpano quella tra 13 e 19 anni, seguendo la categorizzazione anglosassone dei teen ager. Ma tra un tredicenne e un diciannovenne ci sono grandi differenze in termini di stili di vita e abitudini.Tornando ai sintomi. Il sintomo che è più facilmente rilevabile è la febbre. Anche se va precisato che non tutte le febbri sono manifestazioni di infezione da Sars-CoV-2. E poi ci sono dei disturbi collegati a un malessere generale, come quello che si ha nell’influenza, quindi con dolori muscolari, ossei, mal di testa, talvolta anche dei disturbi gastrointestinali. Però in genere tutti questi sintomi non sono particolarmente impegnativi. Per fortuna, nell’età evolutiva le forme di Covid sono prevalentemente lievi o veramente di scarsa importanza”.

Senza eccezioni?

“Ci può essere una situazione particolare, questa a carico soprattutto delle fasce d’età seconda infanzia (2-6 anni) e preadolescenza (10-14): la cosiddetta ‘malattia infiammatoria sistemica’, che è quella forma che inizialmente era stata equiparata alla malattia di Kawasaki, e che invece è una malattia più impegnativa, più seria, che dà dei sintomi importanti. Quindi il criterio per i genitori è la gravità dei sintomi: se i sintomi sono importanti, i bambini vanno portati in ospedale. Questa malattia infiammatoria sistemica, fortunatamente colpisce pochissimi soggetti, però è una malattia importante che non di rado può richiedere la terapia intensiva. Va anche detto che fortunatamente la totalità dei casi riesce poi a uscirne indenne”.

Ma la malattia infiammatoria sistemica è legata al Covid?

“In buona parte sì: in molti casi di soggetti affetti da questa patologia multinfiammatoria si rileva una pregressa infezione da Sars-Cov-2”.

Come possono i genitori capire se il bambino ha il Covid, l’influenza stagionale o un’altra infezione virale?

“Ad oggi i contagi sono soprattutto all’interno delle mure domestiche: 4 persone in età evolutiva su 5 contraggono il virus a casa. Ciò che può fare la differenza, per la diagnosi del pediatra, è la storia clinica, ovvero informarsi se in famiglia, se tra le persone frequentate, c’è qualcuno che aveva dei sintomi del Covid. Se un bambino ha febbre per 2-3 giorni, sintomi di tipo influenzale in cui è ragionevole pensare anche alla possibilità di infezione da Covid, è giusto fare un’indagine diagnostica o per confermare o per poter escludere che si tratti di infezione da Sars-Cov-2. Ma senza aver fretta di farlo, perché se lo si fa in prima o seconda giornata le possibilità di una risposta positiva sono minori. Se invece si aspetta qualche giorno, soprattutto se il bambino sta bene, abbiamo maggiori certezze di trovare una positività al test”.

Quindi, per l’affidabilità del test, conta anche il tempo che passa dalla comparsa dei sintomi?

“Se il bambino ha i sintomi ma sta ‘benino’, non ha senso fare il tampone nel primo giorno dei sintomi. Meglio fare il tampone in terza o quarta giornata, quando la probabilità di trovare il virus è molto maggiore. O si rischia di avere un falso negativo”.

In questi 2-3 giorni di attesa, i pediatri cosa consigliano di fare?

“Fare in modo che il bambino stia a casa, che venga ben idratato, quindi che beva, e che mangi frutta e verdura. E poi prenda i prodotti che si usano per contenere la febbre – quando la temperatura supera i 38,5 gradi – o i farmaci per alleviare il fastidio e il dolore in generale. Quindi, a seconda dei sintomi, il paracetamolo o l’ibuprofene”.

In quali casi è necessario il ricovero?

“Nei bambini solitamente non compaiono sintomi respiratori tali da richiedere il controllo dell’ossigeno nel sangue tramite saturimetro. Diverso è il discorso nel caso di adolescenti che magari mostrano sintomi respiratori: però in quel caso è opportuna una valutazione ospedaliera. E se un bambino ha una polmonite importante, quella è un’indicazione della necessità di un ricovero”.

E come riconoscere invece le infezioni virali o batteriche che a scuola si diffondono abbastanza in fretta?

“Quest’anno c’è stata una pressoché assenza dell’influenza, e anche gli altri virus respiratori hanno circolato molto meno, forse proprio per tutte le misure cautelative che sono state adottate, come il distanziamento e l’uso della mascherina. Una diagnosi in termini clinici in base ai sintomi o alla visita, senza tampone, potrebbe non essere precisa. Quello che conta molto è il contesto: se c’è un ragionevole sospetto che il bambino possa essere stato contagiato da un familiare o da qualcuno che ha frequentato, è bene avvisare il medico curante”.

Se il bambino risulta positivo al tampone, mentre i genitori non lo sono, come lo si cura in casa evitando il contagio?

“Finora è accaduto raramente che il bambino fosse positivo e i genitori no. Quello che c’è da fare in casa è adottare delle misure di contenimento. Quindi arieggiare spesso gli ambienti, tenere la mascherina, lavarsi frequentemente le mani e cercare nei limiti del possibile di confinare il bambino, ma con intelligenza, a seconda dell’età e delle situazioni. Ovviamente i bambini piccoli non si possono isolare”.

Dal punto di vista psicologico, in che modo i genitori dovrebbero comportarsi per evitare che il bambino positivo al Covid si allarmi?

“Quando mi fanno questa domanda, cito spesso il film La vita è bella in cui Roberto Benigni riesce a far vivere al figlio un’esperienza drammatica come se fosse un gioco. Suggerisco alle famiglie di usare un approccio simile. Anche se molto dipende dalle condizioni socioeconomiche e culturali delle famiglie: la pandemia ha accentuato ancora di più le criticità che già esistevano, quindi laddove esistono realtà svantaggiate dal punto di vista socioeconomico, i problemi e le sofferenze sono maggiori”.

Dopo quanto tempo il bambino può tornare alla vita di prima?

“Valgono le stesse regole degli adulti. Dopo 10 giorni, se il tampone è negativo, il bambino può tornare a una vita normale. Altrimenti dopo 14 giorni”.