Livelli ematici adeguati di vitamina D sono in grado di abbassare il rischio di infettarsi di Covid o possono influenzare il decorso dell’infezione? Su PubMed (banca dati biomedica in continuo aggiornamento sviluppata dal National Center of Biotechnology Information presso la National Library of Medicine) sono disponibili circa 300 lavori, editi nel 2020, con oggetto il legame tra Covid-19 e vitamina D, condotti sia retrospettivamente che con metanalisi. Uno degli ultimi lavori di ricerca, in ordine temporale, pubblicati in questo filone è retrospettivo, condotto su 52 pazienti e ha visto la collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma ed è stato pubblicato sulla rivista Respiratory Research. Comunque piccoli numeri.

In questo studio sono stati inseriti 52 pazienti affetti da infezione da COVID-19 con coinvolgimento polmonare (27 femmine e 25 maschi, l’età media 68,4 anni). Dal monitoraggio dei livelli di vitamina D si è visto che l’80% dei pazienti ne erano carenti, poiché evidenziavano livelli al di sotto dei 10 ngml. Il 6,5% dei pazienti hanno evidenziato un’insufficienza e normalità nei livelli di vitamina D è stata riscontrata solo nel 13,5% dei pazienti.

OSTEOPOROSI

Gli studiosi hanno cercato l’esistenza di una possibile correlazione fra i livelli plasmatici di vitamina D e quelli di diversi marcatori di infiammazione, di danno cellulare e coagulazione, ma anche con i risultati radiologici ottenuti tramite TAC durante il ricovero per COVID. Ne è emerso che i pazienti con bassi livelli plasmatici di Vitamina D, indipendentemente dall’età, hanno evidenziato più degli altri risposte infiammatorie alterate e un maggiore coinvolgimento polmonare.

“Il nostro studio in pratica ha evidenziato che i pazienti che presentavano un basso valore plasmatico di vitamina D avevano un quadro respiratorio ed infettivo più grave valutato su parametri clinici e radiologici” chiarisce Alberto Ricci primo autore dello studio. La prima conseguenza di questo riscontro “è stata di cercare di correggere questo deficit in tutti i pazienti che lo presentavano. Come abbiamo sottolineato nelle conclusioni dell’articolo però non si può considerare l’integrazione con vitamina D, al fine di ripristinarne i livelli ottimali, un trattamento terapeutico nella patologia covid, visto il ruolo che la vitamina D svolge nei meccanismi immunologici. L’implementazione di tale fattore per la prevenzione di malattie infettive o delle riacutizzazioni in corso di malattie croniche in generale e respiratorie in particolare, nei soggetti che presentano insufficienza è comunque auspicabile”.

Attenzione, quindi, a non semplificare e a farsi tentare dal fai da te: “La percezione sull’importanza del dosaggio della vitamina D nella valutazione generale dello stato di salute in generale è sicuramente aumentato non solo tra i pazienti ma anche tra i sanitari. Basta vedere l’aumento del numero di articoli e l’interesse rinnovato su questa molecola. I pazienti hanno richiesto più frequentemente la valutazione di questo parametro. L’uso di tale vitamina, va sottolineato con forza, non può essere un fai da te ma va sempre prescritta quando e solo se è necessario” conclude Ricci.

La vitamina D è liposolubile, ovvero con una grande affinità e capacità di distribuzione nei tessuti ricchi di grassi, ecco perché maggiore è il peso corporeo, maggiore è la quantità di vitamina D che deve essere assunta per raggiungere livelli ottimali nel sangue. Il sovrappeso o l’obesità sono condizioni molto diffuse nella popolazione generale ed è questo uno dei motivi per i quali la carenza di vitamina D è così comune.

La carenza è comune anche nelle persone che vivono nelle strutture di ricovero e che perciò non riescono a godere a sufficienza dell’irradiazione solare. I livelli di vitamina D possono essere insufficienti nelle persone che devono sottoporsi a terapie prolungate a base di farmaci come antiepilettici, glucocorticoidi, anti-retrovirali, anti-micotici, colestiramina , che sono capaci di interferire con il normale metabolismo della vitamina D o in caso di patologie che possono determinare malassorbimento di vitamina D come la celiachia, il morbo di Crohn o la fibrosi cistica.

È bene ricordare che si stima che il 90% del fabbisogno di vitamina D si ottenga per sintesi a livello cutaneo grazie all’esposizione solare, anche se tale meccanismo tende a perdere di efficacia con l’età. Ecco perché si ritiene che brevi sessioni di esposizione di circa 30 minuti al giorno, senza usare protezioni solari contribuisca a buoni valori di vitamina D. È importante per la salute della pelle esporsi al sole al mattino e non nelle prime ore del pomeriggio.

Solo un 10% della vitamina D circolante proviene dalla dieta: per assumerne a sufficienza è importante consumare regolarmente, all’interno di una dieta varia e bilanciata, pesce grasso, come salmone, sardine, aringhe e sgombri, fegato, tuorli d’uovo e funghi. Se manca il calcio, infine, la vitamina D non può svolgere la funzione benefica per le ossa, ecco perché vanno anche assunti regolarmente alimenti contenenti calcio (latte e derivati) prima di usare eventualmente un integratore a base di calcio. E per finire, una dieta ricca di vitamina D e Calcio serve a poco se non si garantisce all’organismo il giusto livello di attività fisica, auspicabile a tutte le età.

La percezione dei pazienti

“L’aspettativa dei pazienti rispetto alla vitamina D, in seguito al gran parlare che se ne fa in qualche modo si è ulteriormente amplificata. Già nel recente passato, in epoca precovid i pazienti, e in particolare le pazienti, guardavano alla vitamina d come la risoluzione di tanti problemi, oggi questa speranza si è caricata di altri significati” spiega la dottoressa Tecla Mastronuzzi, medico di medicina generale a Bari e membro della SIMG (Società Italiana di Medicina Generale). Questo nella pratica di tutti i giorni si traduce in una richiesta continua di monitoraggio e prescrizione di vitamina D, come chiarisce ancora la dottoressa Mastronuzzi: “Le richieste di prescrizione e di dosaggi sono praticamente quotidiane, e per la verità spesso seguite poi dal riscontro di un deficit di vitamina D, soprattutto tra gli anziani. L’integrazione della vitamina D è una cosa molto importante ma va inserita in un processo di cura più ampio. Il paziente va sempre valutato in toto, studiando le abitudini, le patologie e le aspettative di salute. A parte alcuni pazienti ai quali va sempre garantita l’integrazione di vitamina D, come ad esempio quelli residenti in RSA, per gli altri l’assunzione di vitamina D va valutata caso per caso, nelle quantità e nelle modalità di assunzione. La cura della salute del paziente è complessa e la vitamina D ne è parte, ad oggi direi con interessanti prospettive”.