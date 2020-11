Il 2020 è previsto chiudersi con una flessione tra il -20/-22% per quanto riguarda il mercato globale del lusso. Per i beni di lusso personali (moda, gioielleria, accessori, cosmetica), il calo è previsto intorno al -23%, nello scenario base. Per il 2021, prevista una ripresa di circa il 14% di media per il lusso personale. La situazione e le prospettive dell’industria e dei mercati dell’alto di gamma sono emerse dagli studi Altagamma bain worldwide market monitor 2020 (presentato da Claudia D’Arpizio e Federica Levato, Bain & company), Altagamma consensus 2021 (Stefania Lazzaroni, Fondazione Altagamma), nel corso della digital conference tenutasi oggi.

