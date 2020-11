Nella ricerca di rimedi vecchi e nuovi contro Covid-19 si parla ancora della possibilità che il collutorio sia utile contro il virus. Una teoria frutto dei risultati di uno studio condotto negli Stati Uniti e pubblicato sul ‘Journal of Medical Virology’ a luglio di quest’anno. In realtà i test di laboratorio sono stati condotti su uno dei virus responsabili del comune raffreddore – anch’esso un coronavirus – e i ricercatori stessi sono stati cauti nel rilasciare dei commenti in proposito, dichiarando al New York Times che leggendo i risultati della ricerca si “potrebbe aggiungere un ulteriore livello di protezione”. Inoltre il test è stato condotto in condizioni ben diverse da quelle reali, ‘in vivo’. E servono studi sull’uomo – e possibilmente su Sars-Covid-2 – per poter arrivare a conclusioni. A precisarlo sono medici anti-bufale di Dottoremaeveroche.it, il sito anti fake news della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.

