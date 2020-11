Con una formale diffida inviata alla Presidenza del Consiglio il Codacons chiede di disporre la chiusura delle tabaccherie alle ore 18, al pari di altri esercizi come bar, ristoranti e pasticcerie. “Con l’ultimo Dpcm del 3 novembre il Governo ha realizzato una evidente disparità tra esercizi commerciali, equiparando i tabacchi ad un bene di prima necessità, come farmaci e alimentari – spiega il Codacons nell’atto –. La vendita dei tabacchi non è soggetta a limitazione di orari come, invece, l’attività dei servizi di ristorazione, che è consentita dalle ore 5 alle ore 18, con la conseguenza che i bar che hanno anche la rivendita di tabacchi devono chiudere all’orario stabilito la ristorazione potendo invece continuare a vendere tabacchi”.

