“Alberto Zangrillo è stato travisato, perché clinicamente morto” non vuol dire che il virus non esiste più“. E’ quanto spiega lo scienziato italiano negli Usa Camillo Ricordi, direttore del Diabetes Research Institute e Cell Transplant Center dell’Università di Miami e componente dell’italiano Consiglio superiore di sanità (Css), che a ‘L’Aria che tira’ su La7 torna sulle parole del prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano che hanno scatenato tante polemiche nei mesi scorsi: “Dopo la prima ondata – dice Ricordi – anche da noi c’è stato un periodo di settimane in cui il virus sembrava clinicamente morto. “Clinicamente vuol dire quello che osserviamo nelle terapie intensive. Noi abbiamo avuto settimane in cui non entrava più un caso in terapia intensiva e i pochi che c’erano erano casi pregressi, di mesi prima, cronici”. Zangrillo faceva riferimento a “quello che vediamo negli ospedali”, ha voluto chiarire Ricordi.

