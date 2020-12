“Riterrei importante che in Italia fossero disponibili al più presto gli anticorpi monoclonali” contro Covid-19. “Perché ancora non li abbiamo? Negli Usa li stanno usando già da 3 settimane e ci serviranno ora come ponte verso la vaccinazione, ma anche quando il vaccino sarà finalmente arrivato. Non possiamo non avere a disposizione quest’arma che ha una duplice valenza di farmaco e di presidio per la profilassi e che potrebbe aiutarci sia prima che durante” l’opera d’immunizzazione. A invocarne il debutto in suolo tricolore è Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano e docente dell’università Vita-Salute.

