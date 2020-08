E’ attivo da sabato 22 agosto la piattaforma web sperimentale della Asl Bari per permettere a chiunque provenga da Malta, Spagna, Grecia e Croazia di prenotare e fare il tampone per rilevare il Covid-19. Una volta autosegnalato il rientro o il soggiorno a Bari e provincia sul portale Puglia Salute e trascorse le 72 ore previste, sarà possibile scegliere dove e quando eseguire il test. In caso di esito negativo si potrà interrompere la quarantena di 14 giorni.

“L’utilizzo della piattaforma web – spiegano dall’azienda sanitaria – nasce dall’esigenza della Asl Bari di gestire il maggior flusso di rientri e arrivi registrato sul suo territorio e, al termine della fase di sperimentazione, potrà essere esteso all’intera Regione Puglia”. A chi rientra da regioni italiane o altri Paesi esteri, tenuto comunque ad autosegnalarsi, la Asl Bari offre ugualmente la possibilità di eseguire il tampone su base volontaria utilizzando sempre la piattaforma “sorveglianzacoronavirus”, dove andrà caricato il file pdf dell’autosegnalazione, “Non è necessario contattare alcun numero telefonico né, soprattutto, recarsi alle tende Covid allestite nei presidi ospedalieri, dedicate unicamente alle esigenze di ricovero”, evidenziano dall’Asl.