Mentre i casi di positivi a Covid-19 aumentano in Europa, si torna a parlare di una seconda ondata di Sars-Cov-2 in autunno. “Ma in realtà il virus non è mai scomparso, come invece prevedevano alcuni modelli: il coronavirus, anche in Italia, ha continuato a circolare a scartamento ridotto, rispetto ai mesi più caldi della crisi”. A leggere così il quadro offerto anche dai numeri diffusi dalla Protezione Civile è Roberto Cauda, ordinario di Malattie infettive all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma, che sottolinea all’Adnkronos Salute come “anche l’Organizzazione mondiale della sanità nei mesi scorsi aveva detto che non si può parlare di seconda ondata: il virus non è mai scomparso e poi riapparso. Anche se adesso in Italia circola di più rispetto a giugno e luglio”.

