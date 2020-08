“In Italia, come in Europa e globalmente, si è verificata una transizione epidemiologica dell’epidemia da Sars-CoV-2 con un forte abbassamento dell’età mediana della popolazione che contrae l’infezione: l’età mediana dei casi diagnosticati nell’ultima settimana è di 30 anni“, segnala il report di Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute, nell’aggiornamento su Covid-19 relativo al periodo 10-16 agosto. “La circolazione” del nuovo coronavirus “avviene oggi con maggiore frequenza nelle fasce di età più giovani – si legge – in un contesto di avanzata riapertura delle attività commerciali (inclusi luoghi di aggregazione) e di aumentata mobilità”. Si riscontrano, inoltre, “un cambiamento nelle dinamiche di trasmissione (con emergenza di casi e focolai associati ad attività ricreative sia sul territorio nazionale che all’estero) – prosegue il rapporto – e una minore gravità clinica dei casi diagnosticati che, nella maggior parte dei casi, sono asintomatici“.

