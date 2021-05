E’ sempre più netta la frenata dell’epidemia di coronavirus in Italia. Nell’ultima settimana, quella da lunedì 3 maggio a ieri, il calo dei nuovi casi è stato del 19% rispetto ai sette giorni precedenti. Si è passati cioè da 82.112 contagiati a 66.478. Si confermano così i numeri migliori da metà ottobre, quando però la tendenza era alla crescita. Visto che oggi sono passate due settimane dalle riaperture si capirà nei prossimi giorni se queste hanno avuto un effetto sui contagi oppure se il calo proseguirà ancora, anche trainato dall’aumento delle persone vaccinate. I tamponi fatti sono più o meno gli stessi della scorsa settimana, cioè 1 milione e 928mila contro 1 milione e 988mila. Quindi a parità di test il numero delle infezioni diagnosticate è sceso di un quinto.

L’epidemia nelle Regioni: in Sardegna -38%

Tutte le Regioni scendono, alcune in modo importante. Ecco i dati. La Sardegna passa da 1.360 a 836 casi (-524, -38,5%), la Valle d’Aosta da 320 a 204 (-116, -36,2%), la Liguria da 1.683 a 1.178 (-505, -30%), il Friuli Venezia Giulia da 966 a 682 (-284, -29,3%), la Basilicata da 994 a 753 (-241, 24,2%), l’Emilia-Romagna da 6.377 a 4.910 (-1.467, -23%), la Campania da 11.966 a 9.270 (-2.696, -22,5%), la Puglia da 7.600 a 5.906 (-1.694, -22,2%), il Molise da 184 a 145 (-39, -21,1%), il Veneto da 5.312 a 4.338 (-974, -18,3%), il Piemonte da 6.126 a 5.008 (-1.118, -18,2%), la Lombardia da 12.629 a 10.368 (-2.261, -17,9%), la Sicilia da 6.683 a 5.568 (-1.115, -16,6%), l’Abruzzo da 1.086 a 914 (-172, -15,8%), la Toscana da 5.653 a 4.782 (-871, -15,4%), il Lazio da 7.311 a 6.159 (-1.152, -15,7%), la Calabria da 2.591 a 2.253 (-338, -13%), Provincia di Trento da 481 a 442 (-39, -8,1%), la Provincia di Bolzano da 476 a 454 (-22, 4,6%), l’Umbria da 688 a 667 (-21, -3%), le Marche da 1.676 a 1.641 (-35, -2%). L’incidenza settimanale, cioè il numero dei casi per 100mila abitanti, da lunedì a ieri vede sette tra Regioni e Province sotto la soglia dei 100: Bolzano, Trento, Sardegna, Abruzzo, Friuli, Umbria e Molise. I dati, ma presi la settimana dal venerdì al giovedì successivo (il giorno prima del monitoraggio), servono a calcolare se una Regione va in zona rossa (e deve avere un’incidenza superiore a 250) oppure bianca (incidenza inferiore a 50). Tra pochi giorni si capirà se una di quelle Regioni ce la farà.

Ricoveri ancora in calo, ai livelli di ottobre

I ricoveri continuano a scendere in modo importante. Ieri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive Covid erano assistiti 17.612 malati contro i 20.869 di domenica scorsa. I letti occupati in meno sono 3.257, che significa una riduzione del 15,6%. La settimana scorsa il calo era stato più contenuto (-11,2%) e quella prima comunque inferiore (-12,7%). Si tratta di un segnale molto positivo, era dal 25 ottobre (quando i ricoveri erano 13mila) che non si scendeva più in basso di così. In terapia intensiva ieri c’erano 2.192 pazienti Covid contro i 2.524 della precedente. In questo caso i letti liberati per altri malati sono 332, cioè il 13,1% in meno (la settimana scorsa la riduzione era stata dell’11,8%).

Scendono i decessi, sono stati 1.656 in sette giorni

Ieri il totale dei decessi è arrivato a 122.833. Significa che nella settimana hanno perso la vita per il Covid 1.656 persone. Ancora una volta il dato è in discesa, visto che nei sette giorni precedente era 1.939. Se si risale nel tempo, erano almeno tre mesi che non si vedevano numeri così bassi. Erano stati infatti 2.311 due settimane fa e ancora 2.673, 3.224, 3.097, 2.991, 2.797, 2.360, 2.086 e 1.981.