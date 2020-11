“Le numerose segnalazioni che ci arrivano descrivono una situazione catastrofica: mancano presidi sanitari e personale e non ci sono gli spazi necessari per isolare i positivi”. È la denuncia che arriva dal Partito Radicale sulla situazione covid nelle carceri. Complessivamente sul territorio nazionale i positivi tra i detenuti sono 658, tra gli agenti di Polizia penitenziaria sono 824, tra i dipendenti amministrativi 65. In 11 istituti si registrano più di dieci casi, in 66 i positivi oscillano fra 1 e 9. I dati sono resi noti dal Partito Radicale e fanno parte di un più ampio monitoraggio in tutte le carceri italiane.

