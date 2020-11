“Sono disposto a unirmi all’iniziativa promossa da Rita Bernardini con uno o due giorni di sciopero della fame. Condivido interamente gli obiettivi di questa azione e partecipo volentieri alla staffetta”. Lo dice all’Adnkronos Luigi Manconi, presidente dell’associazione ‘A buon diritto’. “Ritengo indispensabile un provvedimento di amnistia e di indulto, mancando la prima da 20 anni, l’altro da 15 – spiega – Il Covid, oltre a determinare l’affollamento delle carceri, produce un accumulo di fascicoli e cause giudiziarie che inevitabilmente renderà ancora più lenta, macchinosa e dunque iniqua l’amministrazione della giustizia. Solo l’amnistia può intervenire efficacemente per ridurre il carico dei processi e l’indulto per ridurre il numero dei detenuti. Ipotesi difficile, tuttavia, considerato l’orientamento prevalente all’interno del Parlamento”.

Fonte