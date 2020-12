Ilaria Capua aveva affermato che “il vaccino contro il Covid evita la malattia ma non l’infezione”. E si erano scatenate le critiche, fra le quali quelle di Matteo Bassetti. “La consapevolezza di essere di fronte alla più grande emergenza sanitaria a memoria umana mi porta a scansare le cose irrilevanti. Uno spreco d’energia. Quello che dobbiamo fare, invece, è continuare a cercare una convergenza e andare tutti nella stessa direzione. Le spirali di confusione fanno solo male”. Risponde così Capua in un’intervista al Corriere della Sera, in merito alle critiche di chi usa come argomento la sua laurea in veterinaria anziché prendere in considerazione i successivi 30 anni di ricerche su virus e pandemie.

