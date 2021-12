“Io davvero ringrazio i tanti, tantissimi italiani che stanno rinforzando il muro di difesa contro Covid-19 vaccinandosi. Prima, seconda o terza dose che sia, grazie”. Per questo tweet la virologa Ilaria Capua, direttrice di One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, racconta di aver “preso così tanti insulti che ringrazio di nuovo, e questa volta uno ad uno, chi si sta vaccinando per il senso di responsabilità e per aver compreso la criticità della situazione. Grazie&Grazie ancora”, scrive la scienziata sul social.