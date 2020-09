“Arriviamo alla fine dell’inverno e poi possiamo cominciare a riprendere alcune abitudini, possiamo iniziare a mollare”. E’ il messaggio che Ilaria Capua, direttore dell’UF One Health Center, invia nel suo intervento a DiMartedì su La7. “Gli italiani stanno mostrando al resto del mondo come ci si comporta con un’emergenza sanitaria di questa portata: se abbiamo le terapie intensive vuote, è merito di ogni singolo italiano che ha rispettato le regole. Non possiamo però abbassare la guardia: quello che sta succedendo in Francia, Spagna, Inghilterra potrebbe succedere anche da noi”, aggiunge la scienziata.

Fonte