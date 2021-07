La Germania vuole cambiare il modo di valutare i rischi di diffusione del coronavirus. Lo scrive il quotidiano Bild Zeitung. L’idea è di superare l’incidenza dei contagi come valore di riferimento e di puntare invece sul numero dei ricoveri e dei decessi.

Il giornale tedesco riporta un documento riservato del Robert Koch Institut, secondo il quale misure anti contagi sarebbero possibili solo valutando il carico delle strutture sanitarie.

Il ministro della Salute ha risposto alle indiscrezioni dicendo che “l’incidenza settimanale non è mai stato l’unico parametro di riferimento. Anche se questo indicatore rimane importante”. A causare la svolta sarebbe la convinzione che alla luce de la campagna vaccinale in corso in Germania il peso dei contagi sarebbe meno significativo per decidere misure di forte impatto sociale.

In Italia

In Italia nelle ultime settimane, la Conferenza governo regioni sta discutendo sulla possibilità di definire con maggiori dettagli i parametri che servono a stablire i profili di rischio per le regioni alla luce della mutazione del virus e della sua diffusione. Tra le ipotesi, anche quella di rivalutare nuove soglie minime del numero dei contagi e la situazione all’interno degli ospedali e dei ricoveri per decidere il cambiamento dei colori delle regioni.

La notizia del possibile cambio di rotta della Germania arriva proprio mentre si discute se quattro regioni – Sicilia, Marche, Abruzzo e Campania – a breve possono diventare in piena estate zona gialla.