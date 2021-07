Green pass nei locali solo al tavolo e solo al chiuso. È quanto emerge dalla cabina di regia col premier Mario Draghi a Palazzo Chigi.

Bar e ristoranti

Il green pass dovrebbe essere dunque essere esibito, a partire dal 5 agosto, al bar e al ristorante per sedersi, se la consumazione avverrà all’interno del locale. Non all’aperto né tantomeno al bancone.

La zona gialla

Il limite tra la zona bianca e la zona gialla sarà stabilito dalla percentuale di occupazione dei posti letto disponibili. L’indicazione della cabina di regia è fissare il limite al 10% per le terapie intensive e al 15% per i reparti ordinari. Le Regioni avevano chiesto il 20% di terapie intensive, il Cts aveva dato orientamento per una soglia del 5%. Quella del governo sarebbe una scelta di mediazione.

La proroga dello stato di emergenza

Dalla cabina di regia arriva anche l’indicazione di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.