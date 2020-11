“Chiudere il profilo Twitter di Roberto Burioni“. A chiederlo il Codacons, dopo “l’ennesima inutile polemica sollevata dal virologo in tema Covid, che ha acceso lo scontro con il gruppo ospedaliero San Donato e l’università Vita-Salute San Raffaele. Ancora una volta Burioni non perde occasione per tacere e accendere tensioni in un momento delicatissimo per la sanità italiana e per il paese -afferma il Codacons- Mentre i pronto soccorso delle città italiane sono al collasso, il virologo diffonde messaggi del tutto sbagliati che vengono sconfessati dallo stesso gruppo per cui lavora Burioni”.

