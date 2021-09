“Chi si ammala oggi è destinato ad avere trattamenti più efficaci rispetto a un anno e mezzo fa. Ci sono cure e farmaci che si sono dimostrati efficaci nella terapia almeno delle forme più gravi, sono quelli che inibiscono il sistema immunitario. Ma esiste anche la possibilità di non ammalarsi grazie ai vaccini: la cura migliore è non arrivare in ospedale” ha detto Roberto Burioni, professore di microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, intervistato da Daniela Minerva, direttore di Salute.

